Caudo: Università Salesiana, al momento notizie rassicuranti

Roma – “Ci sono casi di persone contagiate da coronavirus segnalati in queste ore presso l’Universita’ Pontificia Salesiana nel Nuovo Salario. Gia’ da ieri ci siamo attivati per monitorare la situazione e siamo in costante contatto con la Asl che sta seguendo l’evolversi del contagio e con il Rettore a cui abbiamo chiesto di prendere tutte le misure per impedire qualsiasi contaminazione. Al momento le notizie sembrano essere rassicuranti, i casi sarebbero stati circoscritti, sottoposti a controllo mentre gia’ sarebbero state attivate tutte le misure necessarie al contenimento del virus”. Queste le parole di Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio, in una nota.

“La Asl Roma1 – aggiunge Caudo -ci ha anche comunicato di star valutando se confinare le persone positive al tampone all’interno della stessa struttura oppure portarle in altri luoghi. Tutta la comunita’ del campus sara’ sottoposta a partire da lunedi’ a tampone. Ho provveduto personalmente a segnalare la vicenda alla Regione Lazio e al Campidoglio sottolineando la necessita’ di garantire la massima protezione per la popolazione.”

“Tuttavia, al momento, non sembrano necessarie ulteriori misure restrittive. La prima preoccupazione e” che si faccia tutto per evitare ogni ulteriore diffusione del contagio all’esterno del campus e chiedo che le valutazioni degli enti preposti siano improntati al principio di massima protezione per la popolazione tutta. Come Municipio vigileremo nel solo interesse dei cittadini a che tutte le misure di protezione e contenimento vengano approntate con tempestivita’ e urgenza”.