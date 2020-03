Caudo: usciamo di casa solo per fare donazioni sangue

Roma – “Restare a casa e’ un imperativo per contrastare la diffusione del virus, ma dagli ospedali ci arrivano gli appelli perche’ non si fermi la donazione di sangue. Insieme alla Croce Rossa – Comitati Municipi II e III di Roma , allestiremo una postazione d’urgenza per la raccolta del sangue, lunedi’ e martedi’ a Piazza Sempione dinanzi alla sede del Municipio ci sara’ un autoemoteca con personale specializzato per la raccolta di sangue. Usciamo di casa per donare il sangue e aiutare concretamente chi in questo momento lotta per la vita: mettiamoci In fila e in assoluta sicurezza facciamo la donazione”. Questo l’appello di Giovanni Caudo, presidente del III Municipio, in una nota. Sara’ possibile effettuare le donazioni previa prenotazione all’indirizzo mail donazione sangue@criroma2-3.it