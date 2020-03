Cavallari: anche per Partite Iva misure urgenti

Roma – “Le Partite Iva e i lavoratori autonomi rischiano di pagare il prezzo piu’ alto dei danni economici legati al Coronavirus. In alcuni casi si parla gia’ di perdite del 90% nel settore turistico, stando ai numeri della Cna di Roma. Il Governo attivi a strettissimo giro misure necessarie a supporto di questo comparto lavorativo”. Cosi’, in una nota, il consigliere della Regione Lazio, Enrico Cavallari (Italia Viva).

“La crisi economica, dal 2008- aggiunge Cavallari- ha lasciato indietro quasi 4 milioni di Partite Iva: non possiamo permettere che l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo peggiori ulteriormente questo dato. Si e’ parlato di voucher per le babysitter, di aiuti a dipendenti pubblici e privati, di telelavoro. Benissimo, ma servono con urgenza misure ad hoc per sostenere i lavoratori autonomi e le Partite Iva che rappresentano un tessuto produttivo fondamentale della nostra Regione e del Paese. Un’emergenza straordinaria ci obbliga a mettere sul tavolo soluzioni straordinarie, a fare tutto il possibile per non lasciare indietro nessuno”.