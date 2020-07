Cavallari: con saldi rilancio negozi vicinato e vie shopping

Roma – “Il primo agosto partiranno i saldi nel Lazio: mai come quest’anno e’ necessario fare un appello agli acquisti mirati alle vie dello shopping e ai negozi di vicinato fortemente colpiti dal lockdown”. Cosi’, in una nota, il capogruppo regionale del Lazio, Enrico Cavallari (Italia Viva). “Le spese online rappresentano una grande opportunita’ commerciale, soprattutto per la consegna a domicilio che e’ stata determinante in fase acuta di Covid-19, ma ora che siamo liberi di spostarci compriamo nei negozi, facciamo ripartire l’economia del commercio al dettaglio. Aiutiamo a riaccendere insegne e vetrine delle attivita’ sotto casa, nelle strade dello shopping, nei centri commerciali e storici. Acquistiamo a buon prezzo con il gusto di comprare dal vivo e italiano”, conclude Cavallari.