Cavallari (LEGA): Atac, violenza continua contro mezzi e persone

CAVALLARI (LEGA): ATAC, VIOLENZA CONTINUA CONTRO BUS

Roma – Enrico Cavallari, capolista della Lega alla Regione Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una nota.

“Nuovo episodio di violenza nelle ultime ore ai danni di un bus dell’Atac. Ben 13 dall’inizio di questo mese di febbraio. Ieri, a Valle Aurelia, un uomo ha colpito violentemente il parabrezza del bus 495 con una pietra, fino quasi a frantumarlo. Due giorni fa, sulla linea 558 a Torre Maura, un nigeriano di 24 anni ha quasi cavato gli occhi, usando due penne, ad un controllore dell’Atac. Roma si attesta, ora dopo ora, sempre più terra di nessuno”.

“Esprimo piena solidarietà agli autisti e a tutto il personale dell’azienda Atac. Persone continuamente esposte a violenze e pericoli. Lavoratori costretti, peraltro, a lavorare su mezzi che da un momento all’altro si trasformano in dormitori. Luoghi dove viaggia la microdelinquenza e sui quali, addirittura, non manca di imbattersi in atteggiamenti osceni”.

“È tempo di mettere fine a questo scempio perpetrato e agli episodi di violenza. Il personale Atac va messo in condizione di potersi legittimamente difendere con strumenti in dotazione. La difesa è legittima. Tanto per la propria incolumità quanto per quella degli utenti che, a migliaia, ogni giorno salgono sui mezzi pubblici”.