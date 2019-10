Cavallari: Lega regala rendiconto a Zingaretti

Roma – “Un pacco d’aula confezionato dalla Lega: alla Pisana Zingaretti incassa il regalino, più propriamente detto “legalino”, e porta a casa il Rendiconto finanziario 2018. Come? Con l’appoggio (determinante) della Lega del Lazio.

I fatti: la scorsa settimana è in votazione la misura in variazione di Bilancio. Laura Corrotti è seduta in aula, Angelo Tripodi è assente (successivamente chiederà scusa), il terzo scranno resta vuoto. Il voto finisce con 19 favorevoli e 18 contrari. E proprio quell’assenza si palesa, in maniera tutt’altro che invisibile, con il sì al rendiconto del Governatore”.

Così, in una nota, il consigliere della Regione Lazio, Enrico Cavallari.

“La domanda ora sorge spontanea: ma Matteo Salvini, che vuole mandare a casa la Raggi e Zingaretti, sa di avere tra le mura domestiche chi usa espedienti, e fa accordicchi sottobanco con il nemico Nicola, pur di rimanere incollato alla poltrona?

L’altarino è scoperto: c’è chi predica bene e razzola male. Chi in pubblico si finge “duro e puro” ma nelle segrete stanze incarta il pacco di sicuro” conclude il consigliere Cavallari.