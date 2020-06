Cciaa: si studia shopping day per ripresa

Roma – “Con la sindaca Virginia Raggi stiamo al lavoro sullo ‘shopping day’: un’iniziativa che vuole essere un momento di incoraggiamento sia per gli imprenditori che per i consumatori. Una giornata dedicata alle botteghe di prossimita’ per favorire il ritorno della clientela dopo i mesi difficili dell’emergenza Covid e del conseguente lockdown”. Lo ha detto all’agenzia Dire il presidente della Camera di Commercio, Lorenzo Tagliavanti. “La prossima settimana- ha concluso Tagliavanti- incontrero’ le associazioni di categoria per fare il punto su tempi e modalita’ dell’iniziativa”.