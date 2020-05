Cciaa: troppi tagli negli ultimi anni, non guardare solo a Pil

Roma, 13 mag. – “Negli ultimi anni sono stati tagliati 37 miliardi alla sanita’ italiana. Ci saranno stati sicuramente sprechi e duplicazioni, ma probabilmente nel ‘taglia taglia’ abbiamo colpito anche elementi essenziali. La lezione che ci viene dal Covid e’ che la sanita’ e’ una cosa importante, piu’ di quanto appare”. Cosi’ Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, nel corso di un incontro in videoconnessione con Maria Rosaria Capobianchi, direttore del Dipartimento di Epidemiologia, Ricerca Preclinica e Diagnostica Avanzata dell’ospedale Spallanzani, e con Nicola Petrosillo, direttore del Dipartimento Clinico e di Ricerca delle Malattie Infettive dello stesso Spallanzani.

“Esiste un rapporto tra economia e salute che noi economisti abbiamo sempre dato per scontato- ha aggiunto Tagliavanti- Invece siamo stati colpevolmente distratti: Covid-19 ci ha colto impreparati e cosi’ solidissime economie hanno avuto crisi importanti con costi economici e sociali enormi. Alcuni economisti avevano lanciato un allarme a non badare solo al Pil, perche’ il Pil lo costruiscono anche mafie e guerre. Non e’ quello l’unico elemento di sviluppo. Il benessere dei cittadini e’ un indicatore fondamentale e in questo c’entra la sanita’”.