Cds: Regione Lazio, privati non possono fare tamponi

Roma – Il Consiglio di Stato, con il decreto cautelare monocratico 3769/2020 depositato oggi, in riforma dell’ordinanza cautelare del Tar Lazio, stabilisce che i centri diagnostici privati non possono eseguire i tamponi, in quanto tale attivita’ di analisi e tracciatura e’ stata affidata dalla Regione, in esclusiva, al servizio diagnostico pubblico tramite la rete d’eccellenza Coronet Lazio. La rete Coronet “e’ idonea a gestire, tracciare, elaborare la sottoposizione a test senza che l’auspicato contributo privato sia di decisiva utilita’”.

L’esistenza dei falsi positivi e negativi, infatti “deve condurre a un impegno sempre piu’ forte per ridurne la percentuale” e cio’ “appare realizzabile meglio e in piu’ breve tempo se il sistema dei test sia concentrato in una rete di presidi per lo piu’ pubblici, di grandi dimensioni, ovvero sedi di corsi universitari, con la guida – di assoluta e indiscussa affidabilita’ – allo Spallanzani”. Tale scelta risulta legittima in quanto risponde “ad esigenze di prioritario interesse generale” e ragionevolmente giustifica la scelta di “concentrazione nel Coronet Lazio della effettuazione, tracciatura, elaborazione di tale tipo di test anti Covid-19”. La discussione collegiale del merito e’ gia’ fissata per il 16 luglio 2020.