Cecera (PD): definanziato il collegamento Casorezzo – Esperia Esperani

“Dopo aver depennato il finanziamento della Torrevecchia Bis nel bilancio dell’anno scorso – tuona il consigliere PD del XIV municipio Cecera – quest’anno l’M5S nel Bilancio di previsione definanzia 6 milioni e 300 mila euro per la realizzazione di una delle opere più attese e importanti del Municipio XIV: il collegamento stradale tra via Casorezzo e via Esperia Esperani, progettato per collegare la parte esterna del GRA con la stazione FL3 di Ipogeo degli Ottavi”.

“Non si ferma lo smantellamento dei progetti faticosamente costruiti e in parte finanziati dalle amministrazioni di centrosinistra da parte dei cinque stelle.

Non solo non conoscono gli strumenti urbanistici che regolano l’iter di alcune opere – prosegue Cecera – ma con i loro progetti fantasiosi e inutili come la funivia Boccea Casalotti, hanno bloccato l’iter per avviare opere già impostate da noi ed attese da anni dai cittadini come la bretella Cremolino (tra via di selva candida e via Casal del Marmo), la Torrevecchia Bis (tra Monte Mario e via Valle dei Fontanili) ed oggi la bretella di collegamento tra via Casorezzo e via Ipogeo degli Ottavi.”