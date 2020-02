Celli: a Tor Bella Monaca Booklet Le Torri va sostenuto

Roma – “Una libreria rappresenta sempre un valore aggiunto, ma una libreria in periferia ancora di piu’. Anche la crisi lo sa bene, perche’ quando colpisce lo fa con maggiore forza. Per questo la libreria Booklet Le Torri di Tor Bella Monaca merita un aiuto della citta’. Anche perche’ rappresenta un presidio culturale per quanti piu’ lontani dal centro possono usufruire con maggiore difficolta’ di una gamma vasta di servizi culturali e di socializzazione. Qualcuno in Campidoglio batta un colpo e faccia sentire la propria voce e individui uno strumento valido a sostegno della libreria, che rischia la chiusura a breve per difficolta’ economiche”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli.