Celli: Anac ha lanciato campanello allarme su gestione

Roma – “L’attenzione dell’Anac sulle gare di Atac e sui tempi di riapertura della stazioni della linea A della metro di Roma, Repubblica, Barberini e Spagna, ci conforta e preoccupa allo stesso tempo. In attesa dei risvolti di questa iniziativa, voglio sottolineare che la manutenzione assegnata con bando del 2016 ha avuto notevoli criticita’ e creato enormi disagi ai romani. Bene l’iniziativa dell’Anac, sulla manutenzione vogliamo sia fatta chiarezza ma, lasciando gli eventuali risvolti giudiziari ai giudici competenti, questa iniziativa e’ un forte campanello d’allarme di cattiva gestione del trasporto pubblico da parte di questa maggioranza. La gara ‘attenzionata’ e’ stata gestita da manager scelti dalla maggioranza pentastellata, come pure le chiusure prolungate per mesi delle stazioni, tutte verificatesi dal 2018. Sperare in un’inversione di tendenza e’ insperabile ormai. La Giunta Raggi riconosca piuttosto il fallimento e chieda scusa a romani, imprese e commercianti e individui strumenti di risarcimento per i danni subiti”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli.