Celli: appello a M5S, è momento unità e collaborazione

Roma – “Serve collaborazione e unione tra tutte le forze politiche, lo dico con forza e determinazione: mi rivolgo alla maggioranza, dobbiamo superare le polemiche che non aiutano nessuno. In questo momento c’e’ bisogno di mettere cittadini e imprese al centro per rispondere subito e concretamente ai loro problemi, poi le differenze torneranno fuori quando sara’ il momento”. Lo ha detto la capogruppo della lista civica RomaTornaRoma in Campidoglio, Svetlana Celli, intervenendo durante la seduta dell’Assemblea capitolina in videoconferenza sull’emergenza coronavirus.