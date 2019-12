Celli: auguri di buon lavoro a nuovo presidente e vicepresidente Centri Anziani di Roma

Roma – “Auguri di buon lavoro al nuovo presidente del Coordinamento dei Centri Anziani di Roma, Michele De Maio e al vicepresidente Alberto Pizzicaroli. Sono stati eletti oggi in rappresentanza dei centri anziani di Roma. In bocca al lupo per il lavoro e l’impegno che li aspetta e che so faranno al meglio”. Cosi’ su facebook la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli.