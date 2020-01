Celli-Baglio: nessuna certezza su lavori metro Barberini

Roma – “Abbiamo assistito all’ennesimo show delle incertezze oggi in commissione Mobilita’. Nessun cronoprogramma certo per le riaperture delle stazioni chiuse, una maggioranza in balia degli eventi e la sconcertante notizia che alla stazione Barberini si e’ lavorato solo su quattro delle sei scale mobili, tralasciando le due che invece avrebbero consentito la riapertura della stazione”.

“Bisognera’ cosi’ attendere almeno fine mese per avere l’ultima parola dall’Ustif sulla quarta necessaria per aprire almeno in uscita. Abbiamo poi assistito al rimpallo di responsabilita’ con l’assessore nel ruolo dell’oppositore a se stesso, che non solo non era al corrente di tutte le informazioni ma faceva domande come fosse in una normale riunione di lavoro e non in una seduta pubblica alla presenza di molti cittadini, che quelle domande le avevano gia’ poste da tempo ed erano in attesa di risposte. Il quadro e’ desolante”.

“Non si riesce a capire perche’ su due scale di Barberini non siano neppure oggi iniziati i lavori e perche’ non esista un cronoprogramma del quale chi effettua i lavori deve rispondere. Incertezza anche sui costi della manutenzione, sul contratto di affidamento diretto, sui controlli di Atac. Ci uniamo ai tanti cittadini presenti oggi per ribadire la richiesta di documenti e atti, che aspettavamo gia’ oggi ma che a questo punto non sono rinviabili”.

“Ne va della credibilita’ dell’ente locale e dell’azienda partecipata del Comune, che appartiene a tutti i romani”. Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli, e la consigliera del Partito Democratico, Valeria Baglio.