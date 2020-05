Celli: basta annunci da Raggi, quattro anni di disastri

Roma – “Quattro anni di disastri dovrebbero essere sufficienti alla Sindaca per uscire di scena e risparmiare ai romani ulteriori annunci. Quando presenti lo stesso piano sampietrini piu’ e piu’ volte e impieghi quattro anni per rifare piazza Venezia, con i fondi di un Giubileo ormai chiuso da anni, quando chiami risparmi i soldi che non hai speso per servizi e opere pubbliche, quando scegli di spendere quasi 4 milioni di euro per piste ciclabili provvisorie su strade piene di buche, quando continui a cambiare vertici di partecipate e assumere consulenti ma tieni a casa cuoche e maestre o minacci licenziamenti, allora non puoi dire di aver ben governato.”

“Per quattro anni abbiamo ascoltato dalla sindaca solo recriminazioni su quanto fatto o non fatto da chi c’era prima. Cosa non hanno fatto lei e la sua Giunta i romani lo sanno benissimo, perche’ trovano parchi inaccessibili, aree gioco chiuse, strade ancora dissestate, bus introvabili e sporchi, una gestione dei rifiuti in continua emergenza, alberi non potati, fermate di metropolitana ancora chiuse e un servizio oggi a rischio caos. La narrazione che fa la Sindaca del suo mandato e’ assolutamente disconnessa dalla realta’.”

“Dopo aver bloccato stadio e Olimpiadi, la ripresa economica del dopo Covid per questa citta’ e’ rallentata da una inerzia amministrativa e una assoluta mancanza di idee e di un progetto politico, oltre che da liti interne al M5S che bloccano la delibera tanto attesa dai ristoratori sulle OSP. L’unica speranza per Roma e’ voltare presto pagina e che finisca questa agonia il prima possibile”. Cosi’ Svetlana Celli, capogruppo della Lista Civica RTR.