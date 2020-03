Celli: bene vertici Atac, ma Comune faccia sua parte

Roma – “Bene l’iniziativa dei vertici di Atac di destinare la retribuzione di una giornata lavorativa al fondo di solidarieta’ per i dipendenti che subiranno una drastica riduzione dello stipendio, in questo periodo di emergenza. L’iniziativa mi auguro possa incontrare le adesioni di tutti i dirigenti e dei responsabili dei servizi. E’ rimessa alla volonta’ dei singoli, anche se e’ un’iniziativa da lodare e potenziare per il valore umano e di solidarieta’. Mi auguro ora che anche Roma Capitale non si tiri indietro e faccia la propria parte, individuando risorse importanti per colmare la paga base dei lavoratori Atac in solidarieta’, ridotta in questo periodo. Le iniziative volontarie non possono infatti bastare. Su questo ho depositato una mozione. Mi auguro venga votata gia’ la prossima settimana dall’Assemblea capitolina”. Cosi’ la capogruppo della lista civica Rtr in Campidoglio, Svetlana Celli.