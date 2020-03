Celli: Campidoglio si deve confrontare con opposizioni

Roma – “Siamo da due settimane in emergenza coronavirus e la Sindaca non ha mai sentito il bisogno di confrontarsi con i gruppi consiliari, neppure in video conferenza, per avere una gestione condivisa dell’ascolto dei bisogni. Tanto piu’ ora che si devono individuare i criteri su come erogare i fondi governativi assegnati ai Comuni. Come opposizione ci siamo resi disponibili da subito, abbiamo fatto proposte alcune anche realizzate dall’Amministrazione, come il servizio per gli anziani in difficolta’ coordinato dalla Protezione Civile.”

“Altri suggerimenti li abbiamo elencati nell’ultimo consiglio in streaming. Dalla sindaca solo un freddo resoconto delle iniziative senza alcun dialogo costruttivo, come del resto siamo abituati da quattro anni. Del tutto fuori luogo poi l’invito che ha fatto ai cittadini a denunciare comportamenti scorretti. Questa non e’ l’epoca delle denunce, ma della solidarieta’.”

“Oggi si vanta di mascherine arrivate per chi deve lavorare. Perche’ vantarsi di un ritardo? Questo atteggiamento oggi non basta piu’. Da un confronto costruttivo la stessa Sindaca e quindi Roma avrebbero una forza di ascolto e contrattazione maggiore nei confronti del governo. Invece assistiamo a continui slogan, ma nessuno in Campidoglio sa davvero ascoltare i bisogni delle persone”. Cosi’ la capogruppo della Lista Civica RTR, Svetlana Celli.