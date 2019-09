Roma – “Che la riforma di Roma Capitale sia tra gli obiettivi del nuovo governo e’ un’ottima notizia per la citta’. Bisogna guardare al futuro: Roma puo’ rinascere, con un nuovo status giuridico e subito dopo con una nuova classe dirigente all’altezza del ruolo di Capitale”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli.