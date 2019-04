Celli: chi governa non aiuta a superare crisi, propongo a PD percorso per ridare visione a Roma

Roma – “Roma e’ ogni giorno terreno di scontro per i due alleati di governo, Lega e M5S. Ma chi governa non aiuta veramente Roma a superare la crisi e le gravi difficolta’ alle quali e’ stata portata. L’appello rivolto a un Campidoglio sordo e’ arrivato anche dalle forze produttive e associative la scorsa settimana ed e’ stato raccolto dal gruppo capitolino del Partito Democratico, che ha scritto alle associazioni di categoria per chiedere un confronto su provvedimenti urgenti e altri programmatici per il medio periodo”.

“Come rappresentante della Rete Civica e della Lista Civica della coalizione di centro-sinistra in Campidoglio propongo al Partito Democratico di fare insieme questo percorso, per ridare a Roma respiro e visione -spiega Celli-. Da sempre il nostro approccio alla politica e’ propositivo. Dal 2016 abbiamo avviato l’ascolto dei cittadini con la campagna “Proponiamo per Roma” che ha gia’ prodotto 11 delibere consegnate in Campidoglio. Oggi vogliamo rafforzare questo lavoro, unendo le forze nell’ascolto delle forze produttive, delle categorie e dei professionisti. Continuare il lavoro di ascolto della citta’ puo’ rappresentare la scossa positiva che serve a Roma”. Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli.