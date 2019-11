Celli: chiesto consiglio straordinario su degrado in cui vertono cimiteri

Roma – “Con il maltempo a Roma e’ emergenza alberi. Oggi due pini sono caduti all’ingresso del cimitero del Verano, danneggiando alcune tombe. Degrado che si aggiunge a degrado, anche per la mancata manutenzione da parte del Campidoglio. Su questo venerdi’ scorso ho organizzato un sit-in di protesta davanti al cimitero del Verano”.

“Oggi, come annunciato, ho presentato la richiesta di consiglio straordinario sulle condizioni in cui versano i cimiteri capitolini. Domani in commissione Trasparenza cercheremo di capire la situazione dei bilanci Ama 2017 e 2018, ancora non approvati, e dei fondi riconosciuti dal Campidoglio. Senza bilanci e’ difficile venire a capo dei finanziamenti stanziati dal Comune per i nostri cimiteri”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli.