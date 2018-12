Celli: commissione favorevole a proroga 30 giugno concessioni palestre

Roma – “La commissione Sport ha dato parere favorevole alla mia proposta di delibera sulla proroga fino al 30 giugno delle concessioni delle palestre scolastiche, correggendo cosi’ una situazione di incertezza che si era creata a seguito dell’approvazione del nuovo regolamento per gli impianti sportivi scolastici”. Lo ha dichiarato Svetlana Celli, capogruppo della Lista Civica #RomaTornaRoma in assemblea capitolina.

“Il nuovo regolamento e’ stato approvato il 12 aprile 2018. Una data troppo a ridosso del 30 aprile, giorno entro il quale i Municipi avrebbero dovuto emanare i nuovi bandi di concessione. Per questo il Comune ha dovuto concedere una proroga, ma solo fino al 31 dicembre, delle concessioni gia’ in atto. Estendendo la proroga al 30 giugno si evitera’ quindi l’avvicendamento, ad anno scolastico in corso, di concessionari ed attivita’ sportive”.

“Adesso la proposta, cosi’ come emendata di comune accordo in commissione Sport, dovra’ essere approvata in Assemblea Capitolina entro il 31 dicembre. I tempi sono stretti perche’ l’aula e’ impegnata con il bilancio ma sono certa che, grazie alla collaborazione di tutte le forze politiche, sara’ possibile approvare un provvedimento utile alla citta’, che tutela sia i concessionari, sia gli utenti”, aggiunge.