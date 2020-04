Celli: condoglianze a famiglia dipendente anagrafe

Roma – “Apprendiamo dalla stampa la morte di un dipendente capitolino in servizio all’Anagrafe, avvenuta a causa del coronavirus. Alla sua famiglia le mie sentite condoglianze. Questa tragedia ripropone l’urgenza delle misure massime di prevenzione e sicurezza che il Campidoglio deve assolutamente garantire a chi lavora nei servizi essenziali. Voglio ringraziare tutti i dipendenti, chi in questi giorni si reca in ufficio e chi da casa continua a garantire la qualita’ del proprio lavoro”. Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RTR, Svetlana Celli.