Celli: consigliamo di rivedere piano ciclabile su Tuscolana, cittadini esausti

Roma – “Cittadini esasperati e maggioranza assente. Sono giustamente arrabbiati i cittadini del quartiere per l’idea della maggioranza sulla nuova viabilita’ di via Tuscolana. La ciclabile oltre a creare un restringimento evidente della carreggiata, rende insicura la viabilita’ e causa uno spostamento e una riduzione delle aree di parcheggio. Per questi evidenti disagi oggi nel corso della commissione, disertata da assessori e consiglieri di maggioranza, abbiamo ascoltato i cittadini”.

“Proponiamo di rivedere questo piano, che non risolve i problemi del traffico e che pure ha costi elevati. Siamo tutti favorevoli a potenziare la ciclabilita’, ma non in quel modo su via Tuscolana. Non abbiamo visto il progetto, non lo abbiamo potuto conoscere nel dettaglio ne’ dagli uffici ne’ dai consiglieri perche’ assenti. È pero’ gia’ la scelta del tragitto a creare enormi disagi e a non convincere”.

“Il 17 dicembre ci sara’ una nuova commissione Trasparenza con il Municipio, alla quale mi auguro siano presenti i rappresentanti della maggioranza. Un’amministrazione sorda ai bisogni dei cittadini non puo’ fare il bene di Roma”. Cosi’ la capogruppo della lista civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli.