Celli: De Vito subito radiato da Di Maio ma 5S in Campidoglio temporeggia

Roma – “A Di Maio sono bastati pochi minuti per radiare De Vito dal Movimento, mentre il gruppo M5S in Campidoglio temporeggia e non decide. Speravamo arrivassero le dimissioni da presidente dallo stesso De Vito, ma leggiamo oggi che non ne ha nessuna intenzione. E’ incomprenisbile che il M5S preferisca rimanere in questo imbarazzo, lasciando nella stessa situazione le istituzioni cittadine che paradossalmente vedono De Vito sospeso da consigliere ma non sostituito come presidente, piuttosto che firmare la sua revoca da votare in Aula”.

“Per questo servono le firme della meta’ dei consiglieri e da sole le opposizioni non hanno i numeri, serve la sottoscrizione del documento anche da parte dei consiglieri di maggioranza -spiega Celli-. Servono coraggio e coerenza: cio’ che si fa a livello nazionale non puo’ essere diverso da quanto accade nell’Amministrazione della Capitale. E dire che i consiglieri pentastellati di Roma hanno anche firmato una clausola per una penale di 150mila euro da pagare in caso di scelte contrarie al Movimento”.

“Delle due l’una: o il gruppo vota la revoca o Di Maio deve applicare le penali all’intero gruppo capitolino, che non si allinea alle decisioni del Movimento. Diversamente dimostrerebbero di essere degli avventurieri della politica”. Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della Lista civica RomaTorna Roma, Svetlana Celli.