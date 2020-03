Celli: dopo emergenza bisogna lavorare a ‘rinascimento sportivo’

Roma – “Lo sport ha bisogno di noi. Le disposizioni dell’ultimo Dpcm non sono sufficienti a sostenere un settore che a Roma e nell’area della Citta’ metropolitana rischia di essere colpito duramente. Per questo presentero’ nelle prossime ore una mozione per un vero e proprio ‘Rinascimento Sportivo’, un pacchetto di misure che consentano al mondo dello sport di ripartire con forza da settembre, una volta superato il blocco dell’emergenza coronavirus”. Cosi’ su Facebook la capogruppo della lista civica Roma Torna Roma in Campidoglio e presidente della commissione Sport della Citta’ metropolitana di Roma Capitale, Svetlana Celli.

In particolare, spiega Celli, “per i centri sportivi delle palestre scolastiche capitoline e della Citta’ metropolitana chiedero’ l’abrogazione del canone da marzo ad agosto, un voucher per l’acquisto di materiale sportivo e il rinvio di tutti i bandi. Roma Capitale deve poi attivarsi per prevedere un riallineamento di servizi e costi omogeneo sull’intero territorio comunale. Per gli impianti sportivi comunali servono la riduzione al 30% del canone di concessione (o indennita’ di occupazione) fino ad agosto, l’abolizione dei pagamenti delle utenze Acea e Ama da marzo a maggio e la riduzione al 50% per ulteriori tre mesi, il finanziamento di progetti di iniziative e start-up finalizzate al nuovo avvio della stagione sportiva e a facilitazioni per gli utenti, la revisione e un nuovo equilibrio del piano economico finanziario. Anche oggi in piena emergenza ci accorgiamo della valenza sociale e di prevenzione sanitaria dello sport. Questo sara’ tanto piu’ vero domani- conclude la consigliera- e bisogna essere pronti con misure e iniziative adeguate a superare il momento critico della ripartenza, con soluzioni che aiutino ad anticipare i momenti difficili”.