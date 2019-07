Celli: questo è ennesimo provvedimento che non risolve niente

Roma – “Lo sgombero dello stabile di Cardinal Domenico Capranica a Primavalle e’ l’ennesima operazione di facciata organizzata da Salvini, evidentemente in affanno per altre questioni. Anche stavolta il Governo Lega-M5S sventola la bandiera della legalita’, senza pero’ fornire alcuna alternativa di accoglienza alle famiglie sgomberate che, di conseguenza, rischiano di finire in strada. Questa sarebbe l’idea di sicurezza e legalita’ del governo gialloverde? La solidarieta’ non puo’ essere considerata reato. In pratica, si ripete il copione dello sgombero di Via Curtatone, con scene di guerriglia urbana che mettono in pericolo sia gli occupanti che le forze dell’ordine. Se, come dichiara il Ministro dell’Interno, lo stabile di Via Capranica non e’ sicuro Viene da chiedersi come mai Ministero e Comune di Roma- che ancora una volta accetta passivamente decisioni calate dall’alto- non abbiano prima pianificato un’alternativa che consentisse di tutelare i nuclei familiari sgomberati. E’ chiaro che il Governo insegue il sensazionalismo, attraverso l’ennesimo provvedimento-spot che non risolvera’ nulla”. Cosi’ in un comunicato Svetlana Celli, capogruppo della Lista Civica #RomaTornaRoma in Assemblea Capitolina.