Celli: fase 2 per Roma è chance per recuperare ritardi

Roma – “E’ importante capire come organizzare la fase 2 che tutti aspettiamo e per questo abbiamo pensato di organizzare questo evento. Oggi e’ importante pensare al dopo, per Roma la ripartenza deve essere una chance importante con cui recuperare ritardi e svantaggi e dare nuove energie alle forze imprenditoriali e al mondo del lavoro”. Lo ha detto Svetlana Celli, consigliera capitolina e della Citta’ metropolitana, che oggi ha organizzato il meeting online ‘Rete Civica dei Cittadini – Imprese e Attivita’ Produttive Fase 2: come ripartire’, a cui ha preso parte anche il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti.