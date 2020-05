Celli: impianti sportivi, da M5S solo critiche e zero investimenti

Roma – “Quello che leggo da parte di esponenti del M5S sull’attivita’ della Regione e del Governo la posso sintetizzare nella frase: guardare la pagliuzza nell’occhio dell’altro e non accorgersi della trave che e’ nel proprio. Parliamo di sport ed il M5S romano critica la Regione perche’ si limita a dare soldi e perche’ ‘hanno abbattuto i canoni degli impianti di proprieta’ regionale’.”

“Oltre alla critica verso la Regione per aver fatto qualcosa per lo sport chiedono cabine di regie e fondi per rimborsare i comuni per l’eventuale abbattimento dei canoni per gli impianti comunali. La Regione Lazio ha ovviamente competenza sui propri impianti sportivi. Quindi una domanda sporge spontanea: Roma Capitale, invece, quanto ha stanziato per i propri impianti sportivi? Ha cercato, nel proprio Bilancio, risorse da investire nel settore? Incontrano il ministro con il cappello in mano per chiedere fondi statali.”

“Speriamo tutti che si riescano a trovare ma, le cabine di regia esistono per decidere insieme e, ognuno sulle parti di propria competenza, per stanziare fondi, non per chiedere fondi a tutti gli altri. Io come presidente della Commissione sport della Citta’ Metropolitana, proprio perche’ piu’ che le critiche in questo momento servono proposte e collaborazione, ho gia’ chiesto un tavolo di coordinamento con gli amministratori di tutti i capoluoghi della Regione e in quella sede portero’ progetti fattivi e operativi, come ad esempio la semplificazione burocratica che gia’ in questa fase ogni Ente Locale e’ in grado di utilizzare e attivare”. Cosi’ su facebook la capogruppo della Lista Civica RTR e presidente della commissione Sport della Citta’ Metropolitana di Roma Capitale, Svetlana Celli.