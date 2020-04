Celli: insufficiente memoria per aiuti a edilizia

Roma – “Una Memoria di Giunta per aiuti al settore edilizio che davvero non convince. Dopo quattro anni di totale paralisi del settore, dopo centinaia di ricorsi promossi dagli operatori costretti a rivolgersi ai Commissari Regionali per tutelare i propri diritti, dopo il blocco totale del recupero della periferia, con milioni di euro non spesi e decine di opere incompiute, l’Amministrazione capitolina guidata dalla sindaca Raggi davvero pensa che per l’edilizia il sostegno possa essere la sospensione per 5 mesi delle rate degli Oneri di Urbanizzazione?”

“Questa memoria sembra piu’ una mossa demagogica che un atto di sostanza e utile concretamente. Appare come un malriuscito tentativo di dimostrare vicinanza a un settore, dopo 4 anni di nulla. Un ‘pannicello caldo’ o una grande presa in giro per un intero settore che sta vivendo un profondo stato di crisi, da prima della pandemia. Io penso che gli operatori del settore non abbiano bisogno di atti simbolici.”

“Per loro sarebbe molto piu’ utile una seria ripresa delle attivita’ degli uffici e dei Municipi, anche con modalita’ da remoto, ma che portino a una semplificazione delle pratiche edilizie e che facciano ripartire le istruttorie di centinaia di migliaia di condoni ancora fermi, sblocchino le opere pubbliche e quelle dei Consorzi di Autorecupero delle periferie. Insomma, servono una serie di interventi di potenziamento e di riorganizzazione strutturale degli uffici con lo snellimento delle procedure e degli iter autorizzativi”. Cosi’ su Facebook la capogruppo della Lista Civica RTR, Svetlana Celli.