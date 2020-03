Celli: interrogazione urgente su sanificazione bus

Roma – “Il caso dell’autista Atac della rimessa Grottarossa, che sembrerebbe risultato positivo al Codiv19, riaccende i fari sulle criticita’ dei dipendenti aziendali front-line. È un campanello d’allarme, ma non del tutto inaspettato. Infatti, sono giorni e giorni che insieme ai rappresentanti sindacali e alle associazioni e ai comitati di pendolari chiedono mascherine e guanti, nel rispetto dei protocolli sanitari, delle direttive del Governo e della Regione Lazio. Perche’ i loro appelli sono rimasti inascoltati?”. Cosi’ in una nota la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli.

“Mentre a tutti i dipendenti e’ stato consegnato il gel antibatterico, sembrerebbe che le mascherine siano state fornite ai soli macchinisti e ai capitreno delle ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo, e per giunta sbagliate, tanto che l’azienda le avrebbe sostituite di corsa. Per tutti gli altri poi consegne al lumicino: nessuna protezione per autisti, macchinisti delle metropolitane e della Roma-Giardinetti, capistazione, agenti di stazione, bigliettai, verificatori e ausiliari del traffico. L’uscita della sindaca, che solo adesso scrive su facebook di attendere le mascherine per le forze dell’ordine e gli autisti, ci sembra oltremodo tardiva. Presentero’ alla sindaca- conclude Celli- un’ interrogazione urgente su quali siano le misure a protezione dei lavoratori e le modalita’ e le tempistiche della igienizzazione e sanificazione di treni, bus, tram e filobus”.