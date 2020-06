Celli: irresponsabilità Cinque Stelle, stop a lavori in Aula

Roma – “Stop ai lavori dell’Assemblea Capitolina. Il gruppo del M5S continua a rifiutare i Consigli in Aula Giulio Cesare per continuare i lavori solo con sedute virtuali online. Questa decisione si scontra con la posizione del presidente De Vito favorevole, come le opposizioni, a un rientro graduale nelle sedi istituzionali.”

“Cosi’ la capigruppo di oggi, che doveva programmare i lavori della prossima settimana, si e’ conclusa con un nulla di fatto ed e’ stata riconvocata mercoledi’. Questo determinera’ uno stallo per tutta la prossima settimana, perche’ non si faranno consigli ne’ da remoto ne’ in presenza in Aula. Proprio mentre la citta’ riparte, con le dovute misure di sicurezza, dai consiglieri di maggioranza dovrebbe venire l’esempio di una presenza forte nelle istituzioni per rispondere ai bisogni delle persone.”

“Si fermano invece con lo stallo dei lavori dell’Assemblea importanti provvedimenti, come la delibera sulle occupazioni di suolo pubblico e la variazione di bilancio. Forse la maggioranza non e’ pienamente consapevole dei danni che causa alla citta’. Questo atteggiamento provochera’ ritardi incomprensibili e ingiustificabili su atti importanti per la ripresa economica romana. Per questo invitiamo il capogruppo Pacetti a riflettere e a compiere un atto di responsabilita’ nei confronti dei romani”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo della Lista Civica RTR, Svetlana Celli.