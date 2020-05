Celli: le palestre riaprono lunedì, e i centri estivi?

Roma – “Da lunedi’ 25 le palestre riapriranno e anche quelle nelle scuole superiori potranno riprendere le attivita’ sportive. Per capire con quali garanzie di sicurezza e quali modalita’ e anche per fare luce su eventuali centri estivi da attivare in queste strutture ho convocato la commissione Sport della Citta’ metropolitana. La riunione si terra’ in video onferenza lunedi’ 25 maggio alle ore 10.30 con l’audizione dei tecnici dipartimentali e della vicesindaca della Citta’ metropolitana, Maria Teresa Zotta”. Cosi’ la capogruppo della lista civica RomaTornaRoma in Campidoglio, Svetlana Celli.