Celli: libro dei sogni irrealizzabile per ammissione vertici Ama

Roma – “Trasformare il libro dei sogni in un programma realizzabile si sta dimostrando piu’ difficile del previsto”. Cosi’ il nuovo ad di Ama, Paolo Longoni, nell’audizione di oggi della commissione Trasparenza. Esattamente quello che noi dall’opposizione avevamo costatato gia’ da tempo inizia a divenire un mea culpa per gli stessi organi di governo della partecipata capitolina. Dopo circa tre anni di ‘stiamo lavorando’, oggi, finalmente, abbiamo assistito a un’importante assunzione di responsabilita’ da parte del nuovo vertice dell’azienda, che ha illustrato le criticita’ gestionali e contabili che porteranno l’azienda a sottoporre al socio Roma Capitale un bilancio in perdita di circa 136 milioni di euro. Questa importante mancanza, che verra’ assorbita nel bilancio societario tramite svalutazione del patrimonio netto, dipende per oltre 100 milioni di euro dalla mancata progettualita’ di un’adeguata e realistica valorizzazione del compendio immobiliare ex Centro Carni. Mentre la citta’ di Roma e’ nel pieno dell’emergenza rifiuti e qualcuno ancora prova a rimpallare le lacune dell’amministrazione Raggi su altri livelli istituzionali, noi continueremo a seguire la pianificazione strategica e la gestione operativa dell’azienda, per dare il nostro contributo critico e propositivo a chi governera’ ancora per il prossimo anno e mezzo la citta’ di Roma. Per il futuro, invece, si spera iche Roma possa voltare pagina, con una piu’ razionale e consapevole gestione della societa’, cosi’ come di tutto il comune di Roma. Ci auguriamo che fra due anni Roma avra’ una gestione piu’ attenta, responsabile ed efficace anche sul piano della gestione dei rifiuti e della pulizia”. Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli.