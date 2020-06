Celli: M5S assomiglia sempre più a centro collocamento

Roma – “Perdere le elezioni non e’ piu’ un problema per i pentastellati. Male che va c’e’ sempre pronto un posto a Roma Capitale. Dopo l’assunzione qualche giorno fa nello staff dell’assessore Lemmetti dell’ex sindaco di Livorno Filippo Nogarin, sconfitto alle elezioni europee del 2019, ora e’ la volta di Roberta Capoccioni ex presidente del III Municipio, sfiduciata dai suoi a febbraio 2018 e sconfitta alle elezioni successive. Il M5S a Roma somiglia sempre piu’ a un’agenzia di collocamento. Altro che divieto di secondo mandato e altri tabu’ pentastellati, ora si parla di candidature senza vincoli e riciclo di ex che non hanno ottenuto sufficienti preferenze per un posto nelle istituzioni. Se questo e’ lo spettacolo che dovremo vedere fino alla scadenza del mandato, povera Roma!”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo della Lista Civica RTR, Svetlana Celli.