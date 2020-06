Celli: mai più assembramenti con destra in piazza come ieri

Roma – “Mentre gli italiani e i romani rispettano limitazioni e impedimenti secondo le misure di sicurezza della Fase 2, ieri nel cuore della nostra citta’ alcuni esponenti della Destra hanno organizzato una manifestazione che ha prodotto un irrazionale assembramento senza alcun rispetto delle norme di sicurezza. Foto e riprese dell’evento mostrano centinaia di persone senza mascherine, senza guanti e senza nessun rispetto delle distanze minime. Quanto accaduto e’ una grave offesa per chi ha perso i propri cari durante l’epidemia, per i commercianti che non possono riaprire appieno le loro attivita’ e devono rispettare norme rigide e costosissime con protocolli e sanificazioni e per i datori di lavoro obbligati al rispetto di tassative condizioni ambientali e organizzative per garantire la salute dei propri dipendenti.”

“Tutti questi sacrifici e quelli degli italiani che diligentemente rispettano file e distanziamenti, di chi lavora nei settori dei servizi pubblici e dei privati che non si sono fermati pur essendo maggiormente esposti al rischio contagio, rischiano di essere vanificati da una sparuta folla di manifestanti che, ieri, forse per sembrare una moltitudine, si sono ammassati guidati da leader con la mascherina dei colori dell’Italia rigorosamente poggiata sotto il mento. Mi auguro che la Sindaca e tutte le istituzioni competenti verifichino se sia il caso di permettere che simili circostanze possano ripetersi, tenendo bene a mente che la sicurezza sanitaria e’ un bene primario e un diritto di tutta la cittadinanza”. Cosi’ la capogruppo della Lista Civica RTR in Campidoglio, Svetlana Celli.