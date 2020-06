Celli: Metro C, 6 mesi per delibera. Un ritardo clamoroso

Roma – “Sei mesi per una delibera non sono un risultato di cui andare fieri. Quello che oggi la Giunta Raggi ufficializza per la metro C e’ in realta’ un clamoroso ritardo. I fondi del governo erano stati sbloccati a dicembre 2019 e da gennaio si aspettava questa delibera di Giunta per permettere alle talpe di riprendere a scavare fino alla stazione di piazza Venezia. Piuttosto la sindaca, la stessa che aveva serenamente accettato di interrare le due talpe sotto il Campidoglio, dovrebbe spiegare perche’ sono passati sei mesi per avere questo atto necessario a far partire i lavori, decisi da un ministero che ha dimostrato decisamente piu’ lungimiranza di chi governa la Capitale”. Cosi’ la capogruppo della Lista Civica Rtr, Svetlana Celli.