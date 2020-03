Celli: misure sostegno immediate, anche per mondo sport

Roma – “Le nuove norme dei DPCM di marzo a contrasto del coronavirus impongono da subito misure straordinarie a sostegno delle realta’ imprenditoriali romane. Vanno sospesi i pagamenti di concessioni e tributi locali e questi provvedimenti devono riguardare anche il mondo dello sport, agonistico e di base. Serviranno poi nel breve termine anche misure per sostenere la ripresa. Quanto sta accadendo impone a tutti noi nuove regole e nuovi modi di pensare e riorganizzare lo stare insieme e anche lo sport. A Roma, in linea con quanto oggi spiega in un’intervista il ministro Spadafora, dobbiamo prevedere subito misure straordinarie per aiutare le associazioni e le societa’ a resistere. Ne parleremo domani nel Consiglio straordinario e su questo presentero’ delle proposte concrete, da estendere anche ai Comuni della Citta’ metropolitana di Roma Capitale”. Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della lista civica RomaTornaRoma, Svetlana Celli.