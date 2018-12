Celli: Municipio VI non diverrà discarica Roma, si individuino siti adatti

Roma – “Il Tmb Salario e’ stato dichiarato fuori norma dall’Arpa Lazio, che ne ha constatato il funzionamento a regimi ridotti, la mancata stabilizzazione della frazione organica e l’emissione di cattivi odori. Il Presidente del Municipio III Caudo ha dovuto interpellare la procura per ottenere il ripristino della legalita’ nella gestione dell’impianto o la sua definitiva chiusura (cosa peraltro ripetutamente promessa dal M5S in campagna elettorale)”.

“Nel Municipio VI, invece, le istituzioni tacciono. Il presidente Romanella latita come suo solito, l’assessora all’Ambiente Ziantoni si diletta con conferenze stampa fini a se’ stesse. Eppure l’impianto di Rocca Cencia presenta problemi simili a quello del Salario. Senza contare che, in caso di chiusura del Tmb Salario, tutta la frazione organica (non) trattata da quell’impianto potrebbe convergere su Rocca Cencia, dove la situazione e’ gia’ al limite del sostenibile”.

“Il Municipio VI non puo’ e non deve diventare la discarica di Roma, l’agnello sacrificale dell’immobilismo della Giunta Raggi. Se cosi’ fosse, saremmo pronti a dare battaglia. La Sindaca e l’Assessora Montanari individuino i siti in cui realizzare gli impianti che consentiranno la chiusura del ciclo dei rifiuti, come sollecitato anche dal Ministro dell’Ambiente Costa a fine ottobre”.

“Raggi, Montanari e Romanella la smettano con lo scaricabarile o le promesse vuote e passino dalle parole ai fatti”. Cosi’ in un comunicato Svetlana Celli, capogruppo della Lista civica #RomaTornaRoma in Assemblea capitolina.