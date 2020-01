Celli: no programmazione caldaie Erp, cittadini al freddo

Roma – “In commissione stamattina abbiamo saputo che da fine anno un appalto quinquennale si occupera’ della manutenzione delle caldaie delle case Erp. Per ora dobbiamo accontentarci degli interventi di emergenza, che pero’ non copriranno tutte le criticita’”.

“Intanto, centinaia di cittadini restano al freddo. Domani in Aula sara’ discussa la mia mozione per tagliare i costi ai cittadini che non hanno gli impianti funzionanti. Mi auguro che l’Aula tutta voglia esprimere su questo la propria volonta’, senza accontentarsi della nota che l’assessora Meleo ci ha detto di aver spedito agli uffici e che va in questa direzione”.

“Una vera programmazione ad oggi poi non esiste, nonostante i fondi che, speriamo, da novembre si potranno spendere. E su questo abbiamo ribadito le richieste come opposizione: di programmare gli interventi in tutta la citta’ e con un cronoprogramma preciso”. Lo scrive su Facebook la capogruppo di RomaTornaRoma in Campidoglio, Svetlana Celli.