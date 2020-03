Celli: da Pacetti difesa irresponsabile e inconsapevole

Roma – “Il capogruppo Pacetti dovrebbe essere solerte a dire dove esattamente sono state fatte le sanificazioni. Non basta che dica che sono in atto. In Aula abbiamo anche approvato una mozione per pubblicare sul sito istituzionale l’elenco delle operazioni per strade, uffici, bus, cassonetti e quant’altro con le date degli interventi. Non possiamo fidarci dei proclami di chi ha mal gestito la citta’ in quattro anni, lasciandola nel piu’ completo abbandono.”

“Non sono polemiche quelle del Partito democratico, ma preoccupazioni per la salute di tutti. E giustamente, la sindaca ha chiesto l’aiuto dell’esercito per i controlli sulla viabilita’, li chieda per le pulizie se non e’ in grado di garantirle. Anche sui luoghi di lavoro e sui mezzi vogliamo sapere esattamente come sta operando il Campidoglio e con quali interventi nel dettaglio. Dovrebbe essere la preoccupazione anche del capogruppo della maggioranza, viste le responsabilita’ nel governo della Capitale”. Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RTR, Svetlana Celli.