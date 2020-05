Celli-Palumbo: Prato Fiorito, centro polifunzionale pronto ma chiuso

Roma – “La vicenda di Prato Fiorito e’ emblematica di un’amministrazione comunale che non funziona a nessun livello. Un centro polifunzionale realizzato nel quartiere della periferie a sud est della Capitale, ultimato da anni e pronto ad essere messo a disposizione del territorio, da oltre un anno attende il collaudo e l’apertura. Una situazione inspiegabile e assurda, che la commissione Trasparenza ha seguito con varie sedute.”

“A distanza di quasi un anno dal sopralluogo nell’area effettuato a giugno 2019, questa mattina, nel corso di una nuova seduta dedicata all’argomento, abbiamo dovuto amaramente constatare che nulla e’ cambiato. La struttura e’ sempre pronta e ancora in attesa di un collaudo che sembra non arrivare mai. Prima mancava l’allaccio dell’acqua, ora manca l’accensione della caldaia, solo per menzionare alcuni tra i cavilli burocratici che tengono bloccato un intero spazio destinato alla collettivita’.”

“È tempo che l’assessore Montuori, oggi assente in Commissione, si assuma le proprie responsabilita’ e dica chiaramente come mai la Giunta di cui fa parte non e’ in grado di inaugurare una struttura pubblica pronta da mesi: stiamo parlando di risorse pubbliche inutilmente bloccate nell’immobilismo della maggioranza 5 stelle. Se non perverranno valide motivazioni e un preciso cronoprogramma per l’apertura di questo centro, valuteremo di presentare un esposto alla Corte dei conti”. Cosi’ in un comunicato il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo e la capogruppo della Lista Civica Svetlana Celli.