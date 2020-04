Celli: per fase 2 necessaria cabina di regia

Roma – “Una riunione della cabina di regia sull’inizio della fase 2. E’ quanto ho chiesto oggi al presidente dell’Aula Marcello De Vito affinche’ si faccia portavoce presso la Sindaca di questa esigenza. Maggiore condivisione con tutte le forze politiche per ripartire con maggiore forza e senso di responsabilita’, questo il senso di una riunione ad hoc sulle misure previste dal 4 maggio, dal 18 e poi via via fino a giugno, per tutte le tappe previste dell’allentamento delle misure del lockdown.”

“In tutte queste fasi saranno importantissimi i comportamenti responsabili dei singoli cittadini e l’organizzazione della citta’. Per questo ho sollecitato al presidente De Vito di convocare la cabina di regia con la Sindaca, cosi’ da permettere a tutti di partecipare attivamente alla ripartenza per gradi. Servono misure concrete, iniziative, obiettivi e proposte di tutte le forze politiche. Potremo cosi’ essere partecipi di una ripartenza, che sara’ tanto piu’ forte se condivisa e consapevole”. Cosi’ in una nota la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Rtr, Svetlana Celli.