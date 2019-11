Celli: per futuro di Roma serve progetto ampio

Roma – “Avremmo dovuto chiudere un iter approfondito con tutte le forze politiche e non avviarlo oggi. Due incontri in pochi giorni non sono sufficienti e oggi sembrano piu’ un alibi a un’azione politica fiacca, non degna di un altro obiettivo. Oggi assistiamo alla montagna che partorisce il topolino. Il gruppo Roma Torna Roma chiede piuttosto un progetto complessivo per il futuro istituzionale di Roma. Ho proposto per questo una Commissione Speciale che lavori su un progetto condiviso o una rivisitazione della attuale, ma con la presenza di tutti i capigruppo. Mi auguro che questa proposta sia accolta dalla maggioranza e che si vada verso un percorso condiviso. Cosi’ potra’ esserci un lavoro che con il contributo di tutti permettera’ a Roma di guardare al futuro”. Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli.