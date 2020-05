Celli: Piano già obsoleto, apertura e ascolto sono necessari

Roma – “Non e’ un caso se il Piano sociale della Giunta Raggi e’ accolto dalle critiche dei sindacati e dell’opposizione di centro sinistra. Era gia’ vecchio perche’ preparato in tempi troppo lunghi, ma oggi quel Piano e’ del tutto superato da un’emergenza internazionale che ha creato o fatto emergere nuove poverta’. Per questo rischia di essere uno strumento del tutto inefficace. Eppure a Roma esiste una rete sociale di volontariato e di associazioni laiche e cattoliche che conoscono bene la situazione nei quartieri, hanno il polso della crisi e delle criticita’ molto piu’ del Campidoglio.”

“Abbiamo assistito anche a un cambio di assessore per il Sociale, deciso dalla Sindaca, segno evidente che qualche problema c’era. E non sono risolti, viste le polemiche e i ritardi nella gestione dei fondi governativi e regionali per le famiglie. E viste le critiche dei sindacati confederali che parlano di uno scarso coinvolgimento e definiscono il Piano ‘opaco’. Purtroppo la citta’ e’ governata da chi si sente autosufficiente e non apre al dialogo. Le risposte cosi’ sono calate dall’alto senza alcuna corrispondenza ai bisogni reali”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RTR, Svetlana Celli.