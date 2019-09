Celli: pista ciclabile Tuscolana è opera inutile e costosa, avevamo ragione

Roma – “L’abbiamo sempre detto a gran voce: la ciclabile sulla via Tuscolana e’ un’opera dispendiosa e insicura, per di piu’ fortemente contesta da residenti e commercianti. Abbiamo piu’ volte, nei mesi scorsi, chiesto all’Amministrazione Raggi di rivedere il progetto, abbiamo anche raccolto migliaia di firme per fermarlo. Ora arriva l’inchiesta della Corte dei Conti, aperta su costi e utilita’ dell’opera. Quello che il buon senso di buoni amministratori poteva evitare e’ finito sotto la lente d’ingrandimento della giustizia amministrativa. A nulla sono valse le numerose Commissioni, peraltro disertate dalla maggioranza, e i sopralluoghi sul posto. In Campidoglio hanno perseverato nel progetto. Sono convinta che incentivare la mobilita’ su due ruote sia utile a combattere smog e traffico, ma i progetti vanno pensati con criteri condivisi e utili alla citta’. Se vengono invece calati dall’alto non funzionano, specialmente quelli che dovrebbero generare cambiamenti negli stili di vita. E spero che se finora le opposizioni non sono state ascoltate da questa maggioranza, lo saranno i giudici della Corte dei Conti. Mi auguro che il progetto ora verra’ annullato e, se verranno accertati errori, ci saranno sanzioni per i responsabili di questo progetto sbagliato, realizzato con fondi pubblici”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo in Campidoglio della Lista civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli.