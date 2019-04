Celli: Raggi e Salvini si autoproclamano supereroi, ma unici supereroi sono cittadini

Roma – “Gli unici che oggi possono dirsi ‘supereroi’ in questa citta’ sono i romani, altro che superministri e supersindaci! Ai romani, eroi silenziosi del quotidiano, andrebbe molto meglio se i due contendenti, invece di litigare, si mettessero d’accordo per risolvere i problemi e dare risposte alla citta’”.

“La litigiosita’ di sindaca e ministro, piu’ che mostrare i muscoli, rischia di diventare una macabra complicita’ nell’affossare definitivamente Roma, dopo tre anni di nulla. Ci auguriamo che questo teatrino abbia presto fine per il bene della Capitale”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli.