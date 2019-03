Celli: Raggi faccia passo indietro e abbia coraggio di rassegnare dimissioni

Roma – “Parlava di coraggio nella sua campagna elettorale, ma oggi alla Sindaca chiediamo un passo indietro e il coraggio delle dimissioni. Aveva promesso una nuova fase e ci ritroviamo in aula a chiedere se la maggioranza e’ in grado di andare avanti, dopo le vicende che hanno scosso il Campidoglio. Quest’Aula ha cercato di spronare in tutti i modi una Giunta ferma con una mole smisurata di mozioni (+61% rispetto l’Amministrazione precedente), ripetute richieste di incontri”.

“Tutti tentativi vani -spiega Celli-. Delle promesse fatte oggi neppure un risultato. Neppure il coraggio da questa maggioranza di eleggere un nuovo presidente dell’Aula. Evitiamo altri imbarazzi alle istituzioni. La sindaca si dimetta e liberi Roma”. Cosi’ nel suo intervento in Aula la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli.