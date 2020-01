Celli: Raggi non deve dimenticare valore esperienza

Roma – “Il Comune ora si mette in fila per ottenere da Atac l’immobile che ospita l’associazione Lucha y Siesta, dopo due anni di mancati impegni. Ora i locali, che rientrano nel concordato preventivo di Atac, sono all’asta e la Regione Lazio si e’ detta intenzionata a parteciparvi. Solo dopo la Sindaca ha pensato di fare lo stesso. Per fortuna c’e’ chi si ricorda dei diritti delle donne con scelte istituzionali e gesti concreti. Ma in politica chi arriva secondo ha gia’ perso.”

“Ora mi auguro che il valore e l’esperienza maturata sul campo da Lucha y Siesta venga tutelata e riconosciuta da chi si aggiudichera’ l’immobile, a garanzia dell’efficienza e della continuita’ di un servizio che accompagna le donne in un percorso doloroso, riconosciuto da centinaia di utenti che vedono in quell’esperienza un valido punto di riferimento”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli.