Celli: Raggi non potrà ignorare parere Politecnico di Torino su viabilità

Roma – “AAA cercasi parere per togliere dall’impaccio la Giunta Raggi per lo stadio della Roma. Sara’ questo il prossimo parere che chiedera’ la sindaca dopo quello richiesto al dipartimento Trasporti dell’ateneo di Torino, che ha bocciato senza appello il progetto sulla viabilita’? Nel parere fornito i tecnici dell’universita’ torinese evidenziano un quadro ‘catastrofico’ per la viabilita’ delle aree esterne e il servizio ferroviario in coincidenza con eventi sportivi”.

“Altro che Stadio fatto bene. Dopo aver tagliato cubature e in proporzione le opere di viabilita’ che avrebbero realizzato i privati, questo progetto presenta lacune cosi’ gravi che la Giunta non potra’ fare finta di nulla. Tra l’altro per un parere espressamente richiesto dal Campidoglio. Chi paghera’ le infrastrutture necessarie per non far collassare un intero quadrante? I romani, come per i concerti di Capodanno?”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli.